Unterfranken: Metall- und Elektroindustrie in Rezession

Die Metall- und Elektro-Industrie in Unterfranken steckt in einer tiefen Rezession. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter den Arbeitgebern, die am Dienstag in Würzburg vorgestellt wurde. Dabei bewerten die Unternehmer die Lage ähnlich schlecht wie während der Wirtschaftskrise 2009. So rechnet über die Hälfte der Betriebe mit einem weiteren Stellenabbau in Unterfranken. Für das zweite Halbjahr 2020 werde nur eine leichte Erholung erwartet, so die Arbeitgeberverbände. Es werde voraussichtlich noch rund zwei Jahre dauern, um das Niveau von vor der Corona-Krise wieder zu erreichen. In der unterfränkischen Metall- und Elektroindustrie sind über 500.000 Arbeitnehmer beschäftigt.