Würzburg: Hauptbahnhof am Nachmittag kurzzeitig gesperrt

Der Hauptbahnhof in Würzburg ist am Dienstagnachmittag kurzzeitig vollgesperrt gewesen. Grund war laut Bundespolizei ein etwa 30 Jahre alter Mann, der sich im Bereich des Gleis 7 auf den Schienen aufgehalten hatte. Ein dort einfahrender Regionalzug aus Schweinfurt musste abrupt bremsen, verletzt wurde dabei aber niemand. Aus Sicherheitsgründen hatte die Deutsche Bahn den kompletten Hauptbahnhof Würzburg für rund 20 Minuten sperren lassen. Der Verursacher der Sperre ist laut Bundespolizei in Richtung Quellenbach Parkhaus geflogen. Er wird jetzt gesucht. Warum der Mann auf den Gleisen war sollen jetzt die Ermittlungen zeigen. Im Zugverkehr könnte es noch zu Verzögerungen kommen.