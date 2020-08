Würzburg: Keine Maskenverweigerer im ÖPNV

Fahrgäste, die sich hartnäckig weigern, eine Maske zu tragen – dieses Problem, das die Deutsche Bahn deutschlandweit hat, gibt es bei der WVV nicht. Das hat der Konzern auf Anfrage mitgeteilt. Nur äußerst vereinzelt müssten Fahrgäste daran erinnert werden, ihre Maske im Bus oder in der Straba anzulegen. Dies sei bislang auch nur in den Abend- und Nachtstunden der Fall gewesen. In diesen Fällen hätten die Fahrer die Fahrgäste darauf hingewiesen, die Maske anzulegen. Echte Maskenverweigerer seien bisher nicht in Erscheinung getreten. Die Bahn hat aktuell auf Wunsch der Politik angekündigt, die Tragepflicht der Masken konsequent durchzusetzen - notfalls mit Verweisen aus den Zügen.