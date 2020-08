Poppenhausen: Person nach Garagenbrand vermisst – mehrere Verletzte

Bei einem Garagenbrand in Poppenhausen, im Landkreis Schweinfurt, sind am frühen Dienstagabend mehrere Personen leicht verletzt worden. Eine Person gilt seit dem Brand als vermisst. Das Feuer war gegen 17.30 Uhr in einer Garage ausgebrochen. Die genauen Umstände dafür sind noch unklar. Bei eigenen Löschversuchen hatten sich sechs Anwohner leichte Verletzungen zugezogen. Auch ein Polizist verletzte sich leicht. Eine Person wird aktuell noch vermisst. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort selbst gilt derzeit als einsturzgefährdet.