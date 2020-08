Landkreis Schweinfurt: Drei Zigarettenautomaten gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen nachdem im Landkreis Schweinfurt in den letzten Tagen drei Zigarettenautomaten gestohlen worden sind. Die Automaten standen in der Raiffeisenstraße in Geldersheim, am Kirchplatz in Schwebheim und in Dittelbrunn am Schleifweg. Sie wurden allesamt gewaltsam von den Mauern abgerissen, an denen sie befestigt waren. In Geldersheim wurden die Täter dabei auch beobachtet. Nach dem Abreisen der Zigarettenautomaten wurden diese in allen drei Fällen an abgelegene Orte transportiert und dort aufgeknackt. Insgesamt ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter 09721/202-0 entgegen.