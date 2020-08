Würzburg: Galeria Kaufhof schließ Sportabteilung in Juliuspromenade

Galeria Karstadt Kaufhof schließt seine Sport-Abteilung „Kaufhof Sport & Co“ in der Würzburger Juliuspromenade. Das Aus des Sportgeschäfts ist ein großer Verlust für die Innenstadt, betont Peter König von der Gewerkschaft Verdi. Dank des guten Einsatzes des Betriebsrats wird jedoch keiner der rund 10 Beschäftigten entlassen. Die Geschäftsleitung würde sie in der Galeria Kaufhof-Filiale in der Schönbornstraße unter gleichen Bedingungen weiter beschäftigen, ergänzt König. Die Ludwig Scheer Verwaltungs GmbH & Co. KG als Vermieter des Hauses in der Juliuspromenade hatte Ende Juli eine schriftliche Kündigung von Galeria Karstadt Kaufhof bekommen, bestätigt eine Sprecherin von Scheer. Demnach endet das Mietverhältnis zum 31. Oktober.