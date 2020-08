In Würzburg hat es wieder verhältnismäßig viele Corona-Neuinfektionen auf einen Schlag gegeben. Das Landratsamt meldet am Donnerstag sieben neue Fälle. Bei den Infizierten handle es sich vor allem um Reiserückkehrer und Saisonarbeiter aus Südosteuropa. Insgesamt haben sich damit bislang 940 Würzburger mit Corona Infiziert, 18 Personen tragen derzeit das Virus in sich. Die Zahl der Infektionen hatte sich in den letzten Tagen wieder weiter erhöht.