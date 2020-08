Unterfranken: Weiter hohe Waldbrandgefahr

Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht in weiten Teilen Unterfrankens weiterhin eine hohe Waldbrandgefahr. Deswegen warnt die Regierung von Unterfranken vor leichtsinnigem Verhalten. Noch bis Ende Oktober gilt in allen Wäldern ein striktes Rauchverbot. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, in und in der Nähe von Wäldern ein Feuer zu entzünden. PKW sollten nicht auf trockenem Gras geparkt werden, da es sich am heißen Katalysator entzünden kann. Bereits in den letzten Tagen hatten die Feuerwehren in der Region immer wieder mit kleineren Flächenbränden zu tun.