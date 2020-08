Unterfranken: Polizei warnt vor vermeintlichen Handwerkern

Die Polizei Unterfranken warnt vor vermeintlichen Handwerkern, die gerade verstärkt in Mainfranken unterwegs sind. Sie klingeln an der Haustür und bieten an, kostengünstig das Dach oder den Hof zu reinigen. Doch Achtung, laut Polizei sind diese Angebote nicht seriös. Die Angebote stellen sich oft im Nachhinein als überteuert heraus – und auch die Arbeiten werden häufig nur minderwertig ausgeführt. Die Polizei rät deshalb: Wer Handwerker beauftragt, sollte vorab einen Festpreis vereinbaren – und bei den Verhandlungen einen Zeugen dabei haben. Es sollte sich niemand von den Handwerkern unter Druck setzen lassen und unter Zeitdruck auch nichts unterschreiben. Außerdem sollte man immer eine Rechnung verlangen, auf der alle Positionen aufgeschlüsselt sind und in der eine Rechnungsanschrift der Firma angegeben ist. Im Zweifelsfall – oder auch im Fall eines Betrugs sollte sofort die Polizei verständigt werden.