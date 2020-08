Karlstadt: Schwenk-Mitarbeiter protestieren für mehr Lohn

In einem Protestmarsch werden Mitarbeiter der Firma Schwenk am Freitagnachmittag vom Zementwerk zum Marktplatz ziehen. Sie demonstrieren zum einen für mehr Lohn in der aktuellen Tarifrunde. Während die Gewerkschaft für die Mitarbeiter in Karlstadt 6 Prozent mehr Gehalt fordert, hat das Unternehmen ein Prozent angeboten, sowie eine Einmalzahlung von 450 Euro. Zum anderen protestieren die Schwenk Mitarbeiter gegen Werkverträge. Diese gäbe es beispielsweise während Reparaturarbeiten in dem Werk in Karlstadt. Bei Werkverträgen werden Verträge zwischen Arbeitgebern und Sub-Unternehmern abgeschlossen. Dies war beispielweise bei der vom Corona-Ausbruch betroffenen Firma Tönnies der Fall.