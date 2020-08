Unterfranken: Corona-Aus für Hotels und Lokale?

Die Corona-Krise könnte das Aus für einige Hotels, Pensionen und Lokale in der Region bedeuten. Diese Prognose hat der Unterfränkische Hotel- und Gaststättenverband auf Anfrage mitgeteilt. Demnach würden manche Betriebe in Unterfranken trotz finanzieller Unterstützung von Bund und Freistaat – also Soforthilfen und Überbrückungskredite – nicht über die Runden kommen. Gleichzeitig gehe es einigen Restaurants und Pensionen auf dem Land überraschend gut. Diese hätten im Juli so hohe Einnahmen verbuchen können wie noch nie. Der Grund: Viele Menschen aus dem In- und Ausland haben sich wegen der Corona-Pandemie entschieden dort Urlaub zu machen. Auch bundesweit sehen mehr als die Hälfte der Betreiber von Gaststätten und Hotels in Deutschland die Corona-Krise inzwischen als Existenzbedrohung an. Das ergab eine Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands. Darin gaben 60 Prozent der Betriebe an, wegen der Corona-Pandemie ums wirtschaftliche Überleben zu kämpfen.