Würzburg: Bahnarbeiten am Hauptbahnhof auf der Zielgeraden

Lärm rund um die Uhr - seit Monaten erneuert die Deutsche Bahn am Würzburger Hauptbahnhof etliche Weichen, Gleise und Schotter. Betroffen ist der Bereich zwischen der Veitshöchheimer Straße im Westen und der Grombühlbrücke im Osten. Diese Arbeiten gehen ab Samstag auf die Zielgerade. 10 Tage lang müssen die Anwohner noch den Baulärm rund um die Uhr ertragen. So sind nicht nur große Maschinen im Einsatz, sondern auch Laster, die neue Bauteile anliefern und Schutt abtransportieren. Zusätzlich müssen die Arbeiter mit lauten Signalen vor passierenden Zügen gewarnt werden. Um die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens auf ein Minimum beschränkt – so das Versprechen der Bahn. Am Dienstag, den 18. August sollen die Arbeiten im Bereich des Würzburger Hauptbahnhof beendet sein.