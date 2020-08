Landkreis Würzburg: Landrat Eberth 100 Tage im Amt

100 Tage ist Thomas Eberth als Würzburgs Landrat im Amt – und zeigt sich zufrieden. So habe er seine Kollegen und Mitarbeiter im Landratsamt inzwischen gut kennengelernt und die ersten Herausforderungen gemeistert. Dazu habe die Bewältigung der ersten Corona-Welle gehört – so beispielsweise die Verstärkung des Gesundheitsamtes. Leider habe die Pandemie verhindert, mehr Kontakt zu den Bürgern im Landkreis Würzburg aufzubauen. Insgesamt sei er mit dem Start in das Amt des Landrates zufrieden. Eberth war zuvor Bürgermeister von Kürnach und hatte nach den Kommunalwahlen im März diesen Jahres die Nachfolge von Eberhard Nuss angetreten.