Würzburg: Mehr psychische Erkrankungen seit Corona

Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Würzburger. Immer mehr Menschen würden derzeit an Schlafstörungen, Ängsten und Depressionen leiden. Das hat das Zentrum für Seelische Gesundheit am König-Ludwig-Haus Würzburg auf Anfrage mitgeteilt. Auslöser der Krankheiten könnte zum einen die veränderte häusliche Situation rund um Homeoffice und Homeschooling sein. Aber auch Existenzängste durch Kurzarbeit und Jobverlust würden deren Entstehung begünstigen. Betroffene finden Übungen für zu Hause und Ansprechpartner auf der Website des Zentrums für Seelische Gesundheit unter https://zentrum-fuer-seelische-gesundheit.bezirk-unterfranken.de/therapiebausteine/wir-sind-da/index.html. Auch an der Uniklinik Würzburg beobachtet man Auswirkungen der Corona-Zeit. Patienten, die schon vor der Pandemie an psychischen Krankheiten litten, würden dies jetzt häufig wieder tun. Um die Folgen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit zu erforschen, soll bald eine Studie starten. Sowohl Mitarbeiter der Uniklinik als auch von Pflegeheimen aus der Region sollen dazu befragt werden.