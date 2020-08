Thüngersheim: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall, an dem ein Polizeiauto beteiligt war, hat am Donnerstagvormittag zu einer Vollsperrung der B27 bei Thüngersheim gesorgt. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Streifenwagen war von Würzburg unterwegs in Richtung Karlstadt, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe der ersten Tankstelle bei Thüngersheim auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierten die Beamten mit zwei entgegenkommenden Autos. Ein 42-jähriger Polizist, ein 63-Jähriger und eine 17-Jährige wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von geschätzten 90.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B27 voll gesperrt.