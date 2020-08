Kitzingen: Paketzentrum weiter mehr zu tun als vor Corona

Seit Beginn der Corona-Pandemie boomt bundesweit der Online-Handel. Deshalb hat auch das DHL-Paketzentrum in Kitzingen weiter viel zu tun. Das extreme Online-Shopping, dass es während des Lockdowns gab, sei zwar vorbei. Trotzdem werde aber weiter mehr im Internet bestellt als vor der Pandemie. Regionale Zahlen konnte ein Sprecher nicht nennen. Vor der Pandemie seien in allen DHL-Paketzentren in Deutschland um die fünf Millionen Pakete pro Tag bearbeitet worden. Jetzt stelle man dort Steigerungen der Menge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich fest.