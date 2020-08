Unterfranken: IG BAU beklagt Umgang mit Corona auf Baustellen

Auf immer mehr Baustellen in Unterfranken werden die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln nicht mehr eingehalten. Das beklagt die Industriegewerkschaft IG BAU Unterfranken. Demnach würde das Ansteckungsrisiko bei etlichen Bauunternehmen auf die leichter Schulter genommen. Bei Begehungen habe die Gewerkschaft festgestellt, dass es an Baustellen oftmals an Möglichkeiten fehle, überhaupt richtig die Hände zu waschen. Auch Desinfektionsmittel gebe es oft gar nicht. Eine weitere Ansteckungsgefahr bergen die Sammeltransporte zu Baustellen, bei denen kein Abstand eingehalten werden könne. Auch während gemeinsamer Arbeitspausen säßen die Arbeiter oft eng zusammen. Die IG BAU appelliert an die Arbeitgeber, in Schutzmaßnahmen zu investieren. Das seien notwendige Kosten.