Stadelschwarzach: Wohnmobil mit Hakenkreuz beschmiert

Mit einem silbernen Hakenkreuz ist in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnmobil in Stadelschwarzach im Landkreis Kitzingen beschmiert worden. Zudem haben die bislang unbekannten Täter den Schriftzug „Nazi-Soldat“ auf die rechte Seite des Fahrzeugs gesprüht, bestätigt die Polizei in Kitzingen. Der Besitzer hatte sein Wohnmobil am Mittwochabend in der Kapellenstraße abgestellt. Am darauffolgenden Morgen bemerkte er die rechten Schmierereien. Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet um sachdienliche Hinweise. (Tel. 09321-1410)