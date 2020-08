Werneck: Bankmitarbeiter rettet Vermögen von älterer Dame

Dank eines aufmerksamen Filialleiters einer Bank in Werneck ist eine Geldübergabe an einen Enkeltrick-Betrüger am Donnerstagnachmittag geplatzt. Zunächst hatte am Morgen ein unbekannter Mann eine ältere Dame angerufen und sich als ihr Enkel ausgegeben. Er bat um eine größere Summe Bargeld, um Kosten eines angeblichen Verkehrsunfalles begleichen zu können. Die Seniorin ließ sich täuschen und begab sich wenig später zu ihrer örtlichen Bankfiliale. Dort hob sie 40.000 Euro ab und kehrte zu ihrer Wohnung zurück. Der Filialleiter der Bank wurde auf die Abhebung aufmerksam und fuhr daraufhin eigenständig zur Anschrift der Seniorin. Er kam just in dem Moment als die Dame in der Pregerstraße gegen 17 Uhr 30 das Geld einem unbekannten Mann übergeben wollte. Der Unbekannte flüchtete sofort. Der Trickbetrüger wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1 Meter 75 groß und mit einer Jeans, einem weißen T-Shirt sowie einer grauen Baseball-Cap bekleidet. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. (Tel. 0931/457-1731)