Astheim: Sonntagsdemo gegen überfüllten Altmain

„Astheim macht dicht“ unter diesem Motto startet am Sonntag eine Demo die sich gegen den überfüllten Altmain richtet. Laut Organisator Thomas Leipold fühlen sich viele Astheimer schon seit langem im Stich gelassen, Corona habe die Situation nur noch verstärkt. Der Ärger gilt Touristen und Badenden die Müll hinterlassen, absolute Halteverbote ignorieren und sich nicht an die Regeln im Naturschutzgebiet Altmain halten. Den Landwirten würden gerade in Naturschutzgebieten hohe Auflagen auferlegt, viele Touristen dagegen machten was sie wollen. Die Anwohner fordern deswegen zum einen intensivere Kontrollen sowie drastischere Strafen. Zum anderen dürfe die Region Altmain auch nicht mehr weiter als Urlaubsziel beworben werden, da schon seit langem die Grenzen der Belastbarkeit für Natur und Bürger erreicht seien. Der neue Bürgermeister von Volkach, Heiko Bäuerlein, hat unterdessen die angespannte Situation an der Mainschleife erkannt und am letzten Montag zu einer Gesprächsrunde geladen. Laut Bäuerlein wird die Situation kritisch im Auge behalten und gegebenenfalls auf Verstöße reagiert. Die Demo „Astheim macht dicht“ startet am Sonntag um 13 Uhr 30, dazu wird der Kreuzungsbereich Fischerweg und Mainstraße komplett gesperrt. Die Demo ist für die nächsten fünf Sonntage angemeldet.