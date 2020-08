Würzburg: Grillplätze am Mainufer gesperrt

Die Stadt Würzburg hat am Mainufer aktuell alle Grillplätze gesperrt. Es handelt sich dabei um eine Corona-Schutzmaßnahme. Die Stadt reagiert damit, nach Aussage eines Sprechers, auf das Verhalten vieler Bürger in den letzten Tagen: Wegen des schönen Wetters hätten sich in der Sanderau und der Zellerau immer wieder größere Gruppen versammelt, um gemeinsam zu feiern. Die Sperrung der Grillplätze erfolgte nach Absprache mit der Polizei und bleibt bis auf weiteres bestehen. Erst vor einer Woche hatte die Stadt Würzburg angekündigt, die Situation am Mainufer genau zu beobachten und falls nötig, zu reagieren.