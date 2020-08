Gemünden: Feuerverbot im Stadtgebiet

Immer mehr Städte im Landkreis Main-Spessart erteilen Feuerverbote – jetzt auch die Stadt Gemünden. So ist offenes Feuer ab sofort im gesamten Stadtgebiet komplett verboten, so die Stadtverwaltung. Grund ist die anhaltende Trockenheit mit Brandgefahr für Wälder, Rasen und Hecken. Verboten ist jegliches Entzünden von Feuer, dazu gehören auch Feuerschalen und Holzkohlegrills. Lediglich das Grillen mit Gas- oder Elektrogrills – insofern sie in sich geschlossen sind und keine Flamme nach außen sichtbar ist – sind von dem Verbot ausgenommen. Erst am Donnerstag hatte Marktheidenfeld ein Feuerverbot erteilt. In den Tagen davor hatten bereits die Verwaltungen von Karlstadt und Eußenheim entsprechende Verbote erlassen.