Würzburg: Weiter Zeugen gesucht nach Brandstiftung an Streifenwagen

Am 10. Juli hatten Unbekannte am Bismarckturm in Würzburg einen Streifenwagen der Polizei angezündet. Noch immer suchen die Beamten nach Zeugen des Vorfalls. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt jetzt mitgeteilt hat, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Anwohner wurden bereits befragt, außerdem werden auch die 200 anwesenden Besucher der für den Abend des 10. Juli geplanten Veranstaltung überprüft. Für Zeugen, die in der Nacht vor Ort Videos oder Fotos gemacht haben, hatte die Polizei kurz nach dem Vorfall ein Medien-Upload-Portal im Internet eingerichtet. Es ist weiterhin online und aktiv. Dort können Aufnahmen hochgeladen werden – dadurch erhoffen sich die Beamten weitere Hinweise über den Tathergang.