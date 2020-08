Marktheidenfeld/B8: Änderungen für Verkehr - Bauarbeiten im Ort

Autofahrer, die auf der B8 zwischen Marktheidenfeld und Würzburg unterwegs sind, müssen sich auf Behinderungen einstellen. Denn am Montag und Dienstag (17./18.8.) finden in der Ortsdurchfahrt von Marktheidenfeld Bauarbeiten statt. Unter anderem wird die Fahrbahndecke erneuert. Auch an den Ampelanlagen Brückenstraße und Petzoltstraße wird gebaut – sie werden barrierefrei. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Die Alte Mainbrücke und die Kreuzung Luitpoldstraße/Georg-Mayr-Straße/Brückenstraße werden in allen Richtungen zeitgleich voll gesperrt. Der Verkehr wird von Esselbach kommend über die neue Mainbrücke nach Marktheidenfeld und umgekehrt umgeleitet. Die Zufahrt zur Bahnhofstraße ist aus Richtung Glasofen weiter möglich.