Unterfranken: Polizei warnt vor Trickdieben

Die Polizei Unterfranken warnt vor einer neuen Masche von Trickdieben, bei der Handys in Biergärten im Visier sind. Mindestens zwei Personen sind dem Ablenkungsmanöver am Freitagabend in Würzburg schon zu Opfer gefallen. In beiden Fällen trat eine Frau an einen Tisch im Biergarten und zeigte einem Gast einen Zettel, den dieser versuchte zu entziffern. Währenddessen bat die Frau noch um Geld und legte den zuvor gezeigten Zettel über das auf dem Tisch liegende Handy. Nachdem jeweils die beiden Gäste die Frau baten zu gehen, nahm diese den Zettel und unbemerkt noch das darunter liegende Handy und türmte. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden und mahnt zur Vorsicht. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Die Frau war zwischen 25 und 30 Jahre alt, mit einer kräftigen Figur. Sie hatte dunkle, lange Haar mit Zopf und trug eine graue Leggins, ein graues T-Shirt und einen blauen Mundschutz. Sie sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.