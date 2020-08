8-Jähriger mitten in der Nacht im Schlafanzug auf Fahrrad unterwegs. Ein junger Mann hat am frühen Samstagmorgen in Geiselwind einen 8-Jährigen im Schlafanazug mit seinem Kinderfahrrad und einer Taschenlampe angetroffen. Der hinzugerufenen Streife erklärte der Junge, dass es ihm zu warm in seinem Zimmer war und er deshalb von Kleinbirkach nach Geiselwind und wieder zurück radeln wollte. Der junge Radler wurde zurück zu seinen überraschten Eltern gebracht.