Zeugen gesucht. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Würzburger Stadtteil Frauenland zwei Autos zerkratzt. In der Barbarastraße zerkratzten sie die rechte hintere Fahrzeugseite eines Wagens über eine Länge von 55cm. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro. In der Keesburgstraße ritzten Unbekannte ein Herz auf die Motorhaube eines Autos. Dabei entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.