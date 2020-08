Unterfranken: Hochschulen erhalten knapp 500.000 Euro

Knapp 500.000 Euro erhalten die Hochschulen in Unterfranken für neue digitale Lernkonzepte. Damit fördert die Virtuelle Hochschule Bayern den Ausbau verschiedener digitaler Online-Konzepte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Mit dem Geld sollen unter anderem neue Online-Kurse und Lernformate entstehen. Insgesamt werden Hochschulen in ganz Bayern mit rund 2,3 Millionen Euro unterstützt. Die Virtuelle Hochschule Bayern ist eine Verbundeinrichtung der bayerischen Hochschulen. Sie bietet Online-Kurse für Studierende, die sie neben ihrem Studium belegen können. Ziel ist es das Lernen zeit- und ortsunabhängig zu machen.