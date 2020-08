Als vollkommen rücksichts- und verantwortungslos bezeichnet die Polizei die Aktion einer 44-Jährigen am Samstagabend in Dettelbach. Die Frau hatte auf ihrem Gartengrundstück am Waldrand Gartenabfälle angezündet. Es kam zu starker Rauchentwicklung und Funkenflug. Eine erhebliche Gefährdung bei der derzeitigen Hitze und Trockenheit, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte die Abfälle schnell löschen. Die 44-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige.