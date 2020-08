Fußball: Kickers verpflichten Keanu Staude

Die Würzburger Kickers können ihren nächsten Neuzugang vermelden: Keanu Staude kommt von Erstliga-Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld an den Dallenberg. Der 23-jährige Bielefelder hat einen Vertrag bei den Rothosen bis Juni 2021 unterschrieben. Trainer Michael Schiele freut sich über seinen weiteren Neuzugang: Keanu sei willensstark, dynamisch und technisch versiert. Er habe sein Können in der 2. Liga bereits mehrfach unter Beweis gestellt, so Schiele. Keanu Staude hat seit seiner Jugend bei Bielefeld gespielt, hinzu kommen zwei Einsätze für die U20-Nationalmannschaft.