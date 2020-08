Unter dem Motto „Astheim macht dicht“ haben am Sonntag rund 90 Anwohner gegen zuviel Tourismus am Altmain protestiert. Laut der Polizei blieb die Lage friedlich. Die Organisatoren der Demo prangern unter anderem an, dass am Wochenende im Ort wild geparkt werde – außerdem würden die Ausflügler ihren Müll zurücklassen. An den kommenden fünf Sonntagen sind weitere Demos geplant.