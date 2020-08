Main-Spessart: Motorradunfall bei Krommenthal

Bei einem Motorradunfall am Sonntagvormittag hat es einen Schwerverletzen gegeben. Gegen 11:25 Uhr war der 78-jährige Biker zwischen Krommenthal und Wiesthal aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Motorradfahrer erlitt dabei mehrere Rippenbrüche und ein Schädelhirntrauma. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt.