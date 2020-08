Gemünden: Mann baut mit 1,4 Promille Unfall

Mit 1,4 Promille am Steuer hat ein Mann am frühen Montagmorgen zwischen Ruppertshütten und Langenprozelten einen Verkehrsunfall verursacht. Der 30-Jährige geriet vom Sindersbachsee kommend in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort durchbrach er die Leitplanke. Danach fuhr er in einen Hackschnitzelhaufen, wo das Auto zum Stehen kam. Weil der Fahrer stark nach Alkohol roch, wurde noch an der Unfallstelle ein Alkoholtest durchgeführt. Später folgte eine Blutentnahme im Klinikum Main-Spessart. Verletzt wurde der 30-Jährige nicht, er musste aber eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.