Am kommenden Wochenende müssen sich Autofahrer in der Würzburger Lindleismühle auf Umwege einstellen. Grund ist eine Vollsperrung der Versbacher Straße ab Freitag zwischen der Einmündung „Bei der Neumühle“ und der Frankenstraße. Dort finden bis Sonntag Bauarbeiten für die Radachse 3a statt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Vollsperrung soll gegen 1:30 Uhr am Sonntag aufgehoben werden.