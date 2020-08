Würzburg: Dalle am Hochsommer-Wochenende nicht ausgebucht

Bis zu 36 Grad hatte es in Würzburg am Wochenende. Trotz des Hochsommerwetters war das Dallenbergbad in Würzburg aber nicht ausgebucht. Das hat die WVV auf Anfrage erklärt. Demnach kamen am vergangenen Wochenende pro Tag höchstens die Hälfte der möglichen Besucher. Unter Corona-Auflagen dürfen laut WVV derzeit bis zu 3.000 Badegäste pro Tag ins Dalle, am Sonntag waren es rund 1.500. Ein anderes Bild zeigte sich in den anderen Bädern in der Region. Sowohl das Nautiland in Würzburg, das Geisbergbad in Veitshöchheim und die Main Insel in Ochsenfurt. Dort sei man laut Verantwortlichen das ganze Wochenende nahezu ausgebucht gewesen.