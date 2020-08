Weit über eine Viertelmillion Sachschaden ist am Sonntag an einem Mähdrescher in Gramschatz entstanden. Vermutlich durch einen technischen Defekt war während des Dreschens Feuer im Bereich der Hinterräder ausgebrochen. Versuche des Fahrers, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, schlugen fehl. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, der Schaden liegt aber bei rund 350.000 Euro.