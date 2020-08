Würzburg: Wurden die Abstandsregeln am Wochenende eingehalten?

Auch am vergangenen Wochenende hat es in Würzburg immer wieder Verstöße gegen die Corona-Abstandsregel gegeben. Diese Bilanz ziehen die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst am Montag auf Nachfrage. Mit bis zu 2.000 Menschen am Abend seien zwar weniger Menschen im Stadtgebiet unterwegs gewesen als an den vergangenen Wochenenden. Trotzdem sei der Mindestabstand auf der Alten Mainbrücke, im Stadtgebiet und am Main teilweise nicht eingehalten worden. Deshalb habe man den ein oder anderen Besucher ermahnen müssen. Bußgelder konnten vom Kommunalen Ordnungsdienst aber nicht verhängt werden, da keine Personengruppen mit über zehn Personen identifiziert wurden, heißt es.