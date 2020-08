Main-Spessart: Feuerverbot in Triefenstein

Temperaturen über 30 Grad und keinen Tropfen Regen lassen die Waldbrandgefahr in der Region seit Tagen steigen. Die Gemeinde Triefenstein in Main-Spessart reagiert darauf und erlässt jetzt ein Verbot von offenem Feuer. Dazu zählen auch Lagerfeuer und das Grillen an öffentlichen oder privaten Feuerstellen. Auslöser des Feuerverbots ist die steigende Waldbrandgefahr durch die heißen Temperaturen der vergangenen Tage. Schon vergangene Woche hatten andere Gemeinden in Main-Spessart ein Feuerverbot erteilt. Dazu zählen Marktheidenfeld, Karstadt und Eußenheim.