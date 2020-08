Mainfranken: Zu Corona-Richtlinien - NGG startet Umfrage

Wie erleben die Mitarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe in Mainfranken die Corona-Pandemie? Das will die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) herausfinden. Deshalb hat sie jetzt eine Online-Befragung unter den 10.400 Mainfranken gestartet, die in Hotels und Gaststätten in der Region arbeiten. Ziel der Umfrage ist es unter anderem herauszufinden, welche Corona-Regeln die Mitarbeiter besonders fordern. Generell seien die Corona-Richtlinien laut NGG eine große Mehrbelastung für die Angestellten im Hotel- und Gaststättengewerbe. Dazu zähle das stundenlange Tragen von Masken, das Führen von Adresslisten und das Achten auf die Tischabstände. Hinzu kämen Sorgen aufgrund finanzieller Einbußen durch die Corona-Krise. Laut NGG würden sich die Gäste in Ganz Bayern bislang noch an die Corona-Regeln halten. Die Gewerkschaft appelliert trotzdem an alle, das auch weiter zu tun.