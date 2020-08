Main-Spessart: Landrätin Sabine Sitter seit 100 Tagen im Amt

Die ersten 100 Tage für die neue Landrätin von Main-Spessart, Sabine Sitter, sind vorbei – und sie zieht ein positives Fazit. Die Vielfalt im Amt und die vielen Herausforderungen, beispielsweise durch die Corona-Pandemie, forderten viel von ihr ab. Das sei aber genau das, was ihr Spaß mache, erklärte sie. Vor allem die Nähe zu den Menschen ist Sitter laut eigener Aussage wichtig: So habe sie bereits 151 Antrittsbesuche aus unter anderem Politik, Wirtschaft und Kirche hinter sich gebracht. Und das sei auch ihr Erfolgsrezept, um die Corona-Krise erfolgreich zu bewältigen: reden, reden, reden. Auch deshalb habe es im Landkreis bisher verhältnismäßig wenige Corona-Fälle gegeben. Man sei in täglicher, manchmal auch stündlicher Abstimmung mit allen zuständigen Behörden, Stellen und Krankenhäusern gewesen. Sitters eigentlicher Plan, im neuen Amt mit dem Thema Bildung und digitaler Bildung zu starten, wurde durch die Pandemie über den Haufen geworfen. Die Bewältigung der ersten Welle und damit die Stärkung der subjektiven Sicherheit der Bürger stehen im Vordergrund ihrer bisherigen Amtszeit. Ein weiteres Schwerpunktthema für Sitter: Der Neubau des Klinikums Main-Spessart. Ihn hat sie zur Chefsache gemacht und ihm oberste Priorität eingeräumt. Sitters Ziel: Die Eröffnung im Oktober 2024. Auch das Thema Wirtschaftsförderung ist der neuen Landrätin wichtig. Sie sei immer wieder im Gespräch mit Unternehmen in der Region. Weniger zufrieden ist Sitter mit der Schließung der Sparkassen-Filialen. Das sei vor ihrer Amtszeit beschlossen worden, weshalb sie ein schweres Erbe angetreten habe. Trotzdem sei es ihr gelungen, im Kleinen nach zu justieren, beispielsweise, in dem jetzt auch in kleineren Läden neu mit EC-Karte gezahlt werden kann.