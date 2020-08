Flügelspieler Robert Hermann bleibt für weitere zwei Jahre bei den Würzburger Kickers. Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison von Erzgebirge Aue ausgeliehen, nun kommt er also fest an den Dallenberg. Mit seinen starken Leistungen hatte Hermann maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Kickers. Er hatte in der letzten Spielzeit 31 Mal auf dem Platz gestanden und dabei drei Tore erzielt und neun weitere vorbereitet.