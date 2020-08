Die Fälle von Corona steigen in Stadt und Landkreis Würzburg weiter an. Nach zwei zwei Neuinfektionen am Montag, meldet das Landratsamt am Dienstag vier weitere Fälle. Damit sind aktuell 22 Personen in Würzburg mit dem Virus infiziert. Insgesamt stehen 76 Menschen unter häuslicher Quarantäne. Damit steigt die Zahl der insgesamt auf das Corona-Virus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 953.