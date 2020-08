Würzburg: Zehn beste Frankenweine bei "Best of Gold 2020" gekürt

Der Fränkische Weinbauverband hat in Würzburg die zehn besten Weine aus Franken prämiert – als „Best of Gold 2020“. Die Sieger stammen in diesem Jahr von folgenden Weingütern: Weingut Bruno Arnold aus Randersacker, Weingut Bürgerspital aus Würzburg, Weingut Rainer Sauer aus Escherndorf, Winzerkeller Sommerach, Weingut A. & E. Rippstein aus Sand am Main, Weingut Kreglinger aus Segnitz, Weingut Hans Wirsching aus Iphofen, Weingut Dereser aus Stammheim, Winzerhof Burrlein aus Mainstockheim und Weingut Horst Sauer aus Escherndorf. Insgesamt verkostete und bewertete die Jury, die aus Weinfachleuten, Journalisten, Bloggern, Sommeliers und Gastronomen bestand, an einem einzigen Tag 418 Weine. Weinbaupräsident Artur Steinmann betonte die Bedeutung der „Best of Gold“-Auszeichnung: Es adele ein Weingut, wenn einer seiner Weine bei dieser Preisverleihung gewinnt.