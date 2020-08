Würzburg: Tödlicher Unfall mit Teerfahrzeug

Ein tödlicher Unfall mit einem Teerfahrzeug hat sich am Dienstagmorgen am Oberen Dallenbergweg im Würzburger Steinbachtal ereignet. Im Bereich der König-Heinrich-Straße waren mehrere Arbeiter auf einer Baustelle beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache ist das Teerfahrzeug umgekippt und hat den Fahrer unter sich begraben. Der 29-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Obere Dallenbergweg und die König-Heinrich-Straße waren für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Warum es zu dem Unfall kam, sollen jetzt Sachverständige klären.