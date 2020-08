Am Montagnachmittag hat es einen Brand in einer Firma in der Rexrothstraße in Lohr am Main gegeben. Ein Klimagerät, das außerhalb des Gebäudes stand, hat Feuer gefangen. Auslöser war laut Feuerwehr ein technischer Defekt. Die Firma wurde kurzzeitig komplett evakuiert. Verletz wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sowohl die freiwillige Feuerwehr Lohr am Main als auch die Werksfeuerwehr Bosch Rexroth waren vor Ort.