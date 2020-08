Würzburg: Ehepaar wegen Versicherungsbetrugs vor Gericht

Ein Ehepaar aus Gerbrunn muss sich am Mittwoch erneut vor dem Schöffengericht in Würzburg verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in mehreren Fällen bis 2018 Verkehrsunfälle provoziert zu haben, um anschließend die Versicherungssumme zu kassieren. Insgesamt soll dadurch ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden sein. Die beteiligten Autos stammten vom Gebrauchtwagenhandel der 44 Jahre alten Angeklagten. Dort war auch ihr 37-jähriger Ehemann angestellt. Der Prozess hatte bereits vergangenen Mittwoch begonnen.