Kitzingen: Seltener Nachtfalter entdeckt

Er galt in Mitteleuropa eigentlich als ausgestorben – der Nachtfalter mit dem Namen „Helle Pfeifengras-Grasbüscheleule“. Jetzt sind überraschend gleich mehrere Exemplare in einem Waldstück bei Wiesentheid entdeckt worden. Das hat die Uni Würzburg mitgeteilt und bezeichnet diesen Fund als „absolute Ausnahme“. Wie und warum sich das Insekt ausgerechnet dort halten konnte, soll jetzt erforscht werden. Die seltene Nachtfalter-Art lebt normalerweise in lichten, alten Eichenwäldern mit größeren Beständen an Immergrün. Ihre Raupen fressen ausschließlich Pfeifengras – daher kommt auch der Name des Falters.