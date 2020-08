Würzburg: Stadt und Schülerladen schließen Kooperationsvertrag

Die Stadt Würzburg und der Schülerladen arbeiten in Zukunft noch enger zusammen – und haben das jetzt auch mit einem Kooperationsvertrag festgehalten. Zwei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Welche Wünsche haben die Jugendlichen und was können sie selbst für einen Beitrag für die Stadt leisten? Themen, die den Schülern wichtig sind, sind unter anderem Digitalisierung in Schulen, Klima und Müllprobleme. Der Schülerladen ist ein Netzwerk Würzburger Schüler, die sich ehrenamtlich engagieren, eine Schülervertretung auf Stadtebene. Auch für Würzburgs Bürgermeisterin Judith Jörg ist die Digitalisierung der Schulen ein wichtiges Anliegen. Sie hat den Kooperationsvertrag mit dem Schülerladen unterzeichnet. Darüber hinaus will sie in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen das Thema Missbrauch von K.O.-Tropfen und die Folgen stärker in den Fokus rücken. Auf Basis des Kooperationsvertrags sollen dann die nächsten Treffen zwischen Schülerladen und Stadtverwaltung im Herbst stattfinden. Und: Bei einer der nächsten Sitzungen von Bürgermeisterin Jörg mit Schulleitern aus Würzburg werden bereits Vertreter des Schülerladens dabei sein.