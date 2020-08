Volkach: IG Altmain kritisieren Landratsamt und Stadt

Der Altmain bei Volkach ist gerade in diesem Sommer ein beliebtes Ziel für Badegäste. Vor allem in Astheim hat das für viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt, unter anderem, weil viele Besucher wild geparkt haben und viel Müll produziert wurde. Kritik am Kitzinger Landratsamt und an der Stadt Volkach kommt jetzt von der „Interessengemeinschaft Altmain“. Sie setzt sich zusammen aus dem Landschaftsschutz Mainschleife, dem Bund Naturschutz, den Volkacher Grünen und dem Erhalt der Nordheimer Au e.V. Die IG Altmain bemängelt in einer Pressemitteilung: weder das Landratsamt noch die Stadt Volkach würden alles in ihrer Macht stehende tun, um die touristischen Ströme zu lenken und wo nötig, einzudämmen. Sie beruft sich darin auf eine Stellungnahme der Regierung von Unterfranken, in der es heißt, dass das Landratsamt unter bestimmten Umständen das Treiben am Main einschränken oder verbieten kann. Dennoch würde nicht alles Machbare getan. Bereits im vergangenen Jahr hatte die IG Altmain entsprechende Forderungen an die Behörden gestellt. Damals hieß es, die Kommunen seien nicht zuständig. Allerdings hat die Stadt Volkach inzwischen durchaus Maßnahmen getroffen: Nach Angaben einer Sprecherin waren bereits vergangenes Wochenende unter anderem zusätzliche Parkflächen ausgewiesen. Außerdem wurden mehr Mülleimer aufgestellt und zusätzliche Toiletten aufgebaut. Das sei sehr gut angenommen worden – und habe die Situation am Altmain bei Volkach deutlich verbessert.