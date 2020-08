Würzburg: Kleinst-Satellit UWE-4 setzt Maßstäbe im All

Seit Ende 2018 kreist der Kleinst-Satellit UWE-4 der Uni Würzburg durchs Weltall. Das Ziel: Als erster Satellit seiner Art sollte er seine Umlaufbahn kontrollieren. Diese Weltpremiere ist jetzt gleich auf dreifache Weise gelungen: So ist es gelungen, gelungen, UWE-4 kontrolliert abzusenken. Das ist deshalb wichtig, weil um die Erde viele ausgediente Satelliten schwirren, die für funktionierende Satelliten eine Gefahr darstellen. Satelliten müssen sich deshalb inzwischen am Ende ihrer Lebensdauer so weit absenken können, dass sie in der Atmosphäre verglühen. Außerdem ist es UWE-4 gelungen, seine Umlaufbahn auch anzuheben. Auf diese Weise könnte die Lebensdauer funktionierender Satelliten verlängert werden. Und: UWE-4 konnte einmal gezielt umgelenkt werden, um nicht mit einem anderen Satelliten zu kollidieren – das gelang dank seines Elektro-Antriebs. Kleinst-Satelliten wie UWE-4 wiegen etwa ein Kilo und sind ungefähr so groß wie eine Milchtüte.